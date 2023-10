A zaol.hu írta meg, hogy a Göcseji Múzeum régészei 2016 óta folyamatosan végzik a zalai pálos helyszínek feltárását, ezúttal a közgyűjtemény vezetésének szervezésében kilenc előadás hangzott el a XIII. század óta létező rend elsősorban dunántúli működési helyszíneiről. Az 1220-as évektől népszerű magyarországi remeteéletet Boldog Özséb esztergomi kanonok, pilisi remete szervezte meg.

A konferencia résztvevőit Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója köszöntötte, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi régészet eszközeivel a nagyközönséget is igyekeznek bevonni a régmúlt korok megismerésébe. Havasi Bálint és Simmer Lívia régész a konferencia második részében mutatta be a vállusi és örményesi ásatások eredményeit.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere a házigazda város nevében fejezte ki örömét, hogy a pálos renddel kapcsolatos rendezvények visszatérő vendégek Egerszegen, ami annak is köszönhető, hogy a régészet és az egyháztörténet a Mindszentyneum létrejöttével méltó otthonra találhat. A pálos rend nevében a pécsi központban szolgálatot teljesítő magyarországi tartományfőnök, a hivatalát 3 éve betöltő Puskás Antal üdvözölte az összegző konferencia előadóit és a hallgatóságot, kiemelve, az alkalom a személyes szakmai találkozókra is lehetőséget ad. A tartományfőnök lapunknak elmondta, jelenleg 17 fővel működik Magyarországon a a többek között a kegyhelyek (például Márianosztra) őrzését vállaló, helyben szolgáló rend, melynek központja II. József ideje óta Lengyelországban van, ott több száz fő alkotja a rend közösségét, de Kelet-Európa több országában is jelen vannak.

A konferencia első előadását Pető Zsuzsától hallhatta a közönség Pálos kolostori táj a Balaton-felvidéken címmel. A Magyar Nemzeti Múzeum régész-muzeológusa jóvoltából a résztvevők tájékozódhattak Révfülöp, Salföld, Badacsony egykori kolostorainak elhelyezkedéséről, melyet a régészeti feltárásokat segítő lézerszkennerekkel tártak fel.