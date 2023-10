Fontos tudni azt is, hogy a lakásban lévő por és a pára szennyezi a tüzelőberendezés hőcserélő felületeit, és gátolja az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a szén-monoxid keletkezésének. Kifejezetten javasolt a gázfogyasztó berendezéseket évente szakemberrel felülvizsgáltatni, ami egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.

A kémény rendszeres ellen­őrzése is elengedhetetlen, ha ugyanis annak járata leszűkül, például behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak miatt, akkor a helyiség levegőjét használó, lánggal égő berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.