Az izgalmas kirándulás előtt nagyon sokszor egyeztettem túravezetőnkkel, Egres Bélával, akinek minden egyes leveléből sütött a szenvedély és a szakértelem a Jakab-heggyel és annak látványosságaival kapcsolatban. Ő mondta azt, hogy a fantasztikus élmény nem tükrözi elég jól ezen séta hatásait. Ebben igaza volt, valamint abban is, hogy az idegenek, akik csak túrázni indulnak, elég gyakran elfelejtik eredeti programjukat, mert annyira magával ragadja őket a hely aurája, és a történelmi érdekességek.

Nem vagyok tüke pécsi, de azért már jó pár éve itt élek, de teljes homályban voltam azt illetően, hogy a Jakab-hegy Európa egyik legfontosabb régészeti lelőhelye.

Ha a zöld kör irányába indulunk el, és elhagyjuk Égertetőt, akkor a Kelta fellegvár csapda útján járhatunk, ami később a középkori Pálos kolostor, ami egyébként eredetileg nem pálos kolostornak épült, de mára a rend egyik szenthelyévé vált – erről bővebben majd egy másik anyagban számolok be –, misés útja lett.

Biztos vagyok benne, hogy sokaknak felcsillant a szeme a kelta szó olvasására, velem is ez történt, amikor először hallottam, hogy ezzel kapcsolatos leletek is találhatók a hegy keleti oldalán. Egy egész hatalmi központ volt itt, és az európai kelták legnagyobb szentélyének romjai csodálhatók meg, valamint egy druida temető is, ahol egy főpap és egy főpapnő sírköve – magzatokat ábrázoló szobrokkal – is megfigyelhető eredeti állapotában, valamint egy fokos öntésére szolgáló kőből kifaragott öntőforma is.

És mint kiderült, a Zsongorkő az ezer éven át fennálló birodalmi főváros szakrális helye volt. Itt végezték a Napkultusznak megfelelő ünnepségeket, valamint a férfivá válás ceremóniájának beavatási része is itt történt. Továbbá ettől a helytől nem messze látható egy út, amelyen a birodalmi főváros halottait vitték ki, kivéve az alapítókat és a királyokat.