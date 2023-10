A Baranya Vármegyei Kormányhivatal kérdéseinkre adott válaszaiban hangsúlyozta, az influenza elleni vakcina beadatása azoknak is javasolt, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra, számukra az oltóanyag orvosi rendelvényre, a gyógyszertárban megvásárolható.

A védettség általában két-három hét alatt fejlődik ki, és több hónapig tart, ezért célszerű az oltást mihamarabb beadatni. A kórokozó változékonysága miatt pedig minden évben új vakcinát állítanak elő, ezért kell évente kérni.

- Az influenza elleni védekezésben az oltás mellett az immunrendszer erősítésének is kiemelkedő a szerepe - hívják fel a háziorvosok a figyelmet. Ennek érdekében ősszel és télen is sok zöldség és gyümölcs fogyasztását javasolják, ezen kívül a friss levegőn való séta, vagy sportolás is segít az egészség megőrzésében.

Tapasztalataik szerint sok beteg a megfázást is influenzának hiszi - fontos tudni, hogy míg a nátha tünetei lassan, és fokozatosan hatalmasodnak el, addig az influenza szinte azonnal ledönti az embert a lábáról, illetve izomfájdalmak, fejfájás, kimerültség kíséri, ami nem jellemző a megfázásra.