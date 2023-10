Ennek apropójából megújult a Szepesy utcában található egyetemtörténeti állandó kiállítás, amely a középkori, 1367-ben alapított egyetem és jogelőd intézményeinek történetét mutatja be a 21. századig. A megújult kiállításon szerepet kapnak a karok történetei, a hallgatói élet és a tudományos munka is. De külön részt szántak az egyetem klinikáira is. A tárlat ezen részét orvosi eszközök, fényképek, a betegek emlékei színesítik. De más különlegességek is láthatók a kiállításon, mint például Szentágothai János mikroszkópja, Prinz Gyula személyes tárgyai, és egy Commodore számítógép is.