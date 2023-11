Míg az ép emberek számára tejesen természetes, hogy séta közben beülnek egy kávézóba, használják a bevásárlóközpont mosdóit, szobát foglalnak egy hotelben, a fogyatékossággal élőknek ez alapos tervezést igényel. A hozzáférhető helyszínek számukra létfontosságúak, hogy egyenrangú polgárként tudjanak élni társadalmunkban. De gondolhatunk itt az idősekre vagy a babakocsis szülőkre is, számunkra is nagyon fontosak az akadálymentes helyszínek. Az egyesület hosszú távú fő célja és egyben motivációja a helyi inkluzív társadalom létrehozása, hogy Pécs egy olyan város legyen, ami mindenki számára egyaránt és egyformán élhető.

A bekapcsolódó helyszíneket feltáró adatbázisuk frissítése, bővítése folyamatos, ezek ábécésorrendben találhatóak. Több kategóriában is lehet keresni, mint például: bolt/vásárlás, étterem hotel/szállás, kávézó/cukrászda, közintézmények, kultúra, látnivalók, nyilvános WC, Pécsen kívül, sport, templom, turistautak. Sok hely saját fotóval van illusztrálva, térképes megjelenítéssel, elérhetőségi adatokkal. Az adatbázis akadálymentes, használata egyszerű, mindenki számára olvasható. Elérhető a peoplefirst.hu/helyszinek oldalon.

Az elmúlt években nagyrészt önerőből fejlesztettek, ám most a Pécs Városi Civil Keretből 300 ezer forint áll a rendelkezésre. Mint azt Pataki Veronikától megtudtuk, már felvették a kapcsolatot a helyekkel és hamarosan indulnak is, a következő napokban fogják feltárni az újabb helyszíneket, melyek egytől egyig olyanok, melyet olvasóik, követőik, tagjaik javasoltak számukra.

A sportcsarnokba és hotelbe is mennek

Az egyesület tagjai a Pécsi Állatkertbe is ellátogatnak egy kerekesszékes turista jelzése alapján. A sportcsarnok felújítása tavaly ősszel indult el, ebben akadálymentesítés is szerepel, kíváncsiak, hogy ez hogy valósul meg, mikor lesz kész a felújítás. A Hotel Makárban van egy akadálymentes szoba, de az egész komplexumot feltárják most, ugyanis a legtöbb érdeklődés a hotelek iránt van. A Misina tető lakossági bejárásán ők is ott voltak, ekkor kaptak rá ígéretet, hogy még a hivatalos átadás előtt elmehetnek megnézni. Ezzel együtt a tévétornyot is újra bejárják, ugyanis ide jelenleg fel lehet menni, kerekesszékkel, de a kilátóba nem lehet kimenni.