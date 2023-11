Idén szabaduló-kamion érkezik 1 órája

Hátborzongató: A kényszerprostitúció titkaiba pillanthatunk be Pécsen

Újra Pécsre érkezik egy interaktív, ezúttal szabaduló-kamion november 30-án és december 1-jén, amely egy súlyos, hazánkat is érintő bűncselekmény aktualitását kívánja bemutatni. 2022 szeptemberében közel 100 pécsi próbálta ki azt az egészen sokkoló, figyelemfelhívó szabadulószobát, amely az emberkereskedelem, azon belül is a kényszerprostitúció borzalmaira hívta fel a figyelmet. Most pedig érkezik a folytatás.

A Holland Rendőrség és a PTE ÁJK Emberkereskedelem Elleni Kutatócsoportja szervezésében országszerte turnézott tavaly az interaktív, hátborzongató, ugyanakkor rendkívül elgondolkodtató és élményszerű szabadulóbusz. Ennek folytatására kerül sor november utolsó és december első napján Pécsen, ezúttal mégnagyobb járművel. Az „Escapetruck”, a holland Reshape civil szervezet által gondozott Szabaduló-kamion célja, hogy a Szabaduló-lakókocsi mintájára olyan különleges élményt nyújtson a fiataloknak, ami bemutatja az emberkereskedelemben rejlő veszélyeket.

A kamionnal érkező hatalmas konténerben egy szabadulószobát hoztak létre, amit úgy rendeztek be, mint egy prostitúcióra kényszerített személy szobáját. A nagyjából 15 perces játék során a résztvevők meghallgatják az áldozat történetét, és az a feladatuk, hogy kijussanak a szabadulószobából, ezáltal pedig megmeneküljenek az emberkereskedők elől. A projekt célja az emberkereskedelem elleni küzdelem a társadalmi tudatosítás segítségével, amit interaktív, játékon alapuló tanulással ér el.

A Szabaduló-kamion 2023. november 30-án, és december 1-én, csütörtökön és pénteken lesz elérhető a közönség számára 9 órától 17 óráig a PTE Szalay László kollégiumának hátsó parkolójában, melyet az Universitas utca közvetlen elejéről lehet megközelíteni gyalog, s díjmentesen próbálhatják ki a szabaduló-kamion által nyújtott különleges élményt az érdeklődők. Ingyenes parkolásra a Tudásközpont parkolójában van lehetőség. A részvétel ingyenes, és regisztrációhoz nem kötött, azonban az érdeklődők várható nagy száma miatt elképzelhető, hogy több időt kell várni a játékra. A szabadulószobát egyszerre 6 ember használhatja. A túlzott tömeg és hosszú várakozás elkerülése végett a szervezők azt kérik, hogy a csoporttal érkezők e-mailen jelezzék, hogy mikor tervezik meglátogatni a szabadulószobát, és ha zsúfolt időszakot jelölnek, javasolni fognak más időpontot, amennyiben november 23-ig felveszik velük a kapcsolatot a következő e-mail címen: [email protected].



