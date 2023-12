– A koronavírus-járvány idején a Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központjára is jelentős feladat hárult.

– Angol szerzők írták le korábban, hogy a pánikot egy járvány kezelésénél el kell kerülni, mivel a pánikszerű kapkodás sok mindent elronthat. Egy kicsit ilyen helyzetben voltunk, ezt le sem tagadhatnánk. Nem volt még erre a helyzetre fejlesztett gyógyszer, a meglévőkhöz kellett nyúlnunk, amelyek hasonló lefolyású betegségeknél már beváltak. A PTE professzora, Kovács L. Gábor akadémikus egy nemzetközi klinikai együttműködés vezetője, és ők bekapcsolódtak két, azóta már ismertté vált hatóanyagnak (favipiravir, remdesivir) a vizsgálatába. De az is kiderült, hogy a korábbi gyógyszereink közül van olyan, ami itt is jó, és van olyan, amire azt hittük, hogy jó lesz, de mégsem lett az.

– A megfázásos, influenzás időszakban járunk. Felmerül a kérdés az oltással kapcsolatban, adassuk vagy ne adassuk?

– Azt látom, hogy a fejlett országokban is, Magyarországon is jelen van az úgynevezett „oltás hezitáció”. Sokat gondolkodtam ezen a kérdéskörön a járvány idején, és végül arra jutottam, hogy azt nehéz megérteni az egyén szintjén, hogy nagyon kevés védőoltás ad 100 százalékos védettséget. Gyakorlatilag ezeknek az igazi haszna a közösség szintjén van. Egy olyan védőoltás, ami tízből hat embernél ad védettséget, az már meg tudja állítani a járványterjedést. Így áttételesen válik a legtöbb egyén is a vakcináció haszonélvezőjévé. Sok ember az egyéni hasznot keresi maradéktalanul, és kevésbé érzi át azt, hogy a járványok közösségi szinten oldhatóak meg. Ha ezt megértjük és elfogadjuk, akkor pozitívabban állunk az oltásokhoz is. Például az influenza oltáshoz is.

– Sok gyógyszerekkel kapcsolatos reklám jön velünk szemben a tévében, az interneten. Hogy ismerhetjük fel a gyógyszernek tűnő „csodaszereket”?

– Van egy széles termékkör, ami reklámozható. Ezek egy része vény nélkül elérhető gyógyszer vagy akár étrend-kiegészítő. S van a valóban viccesen csodaszereknek nevezett kategória, amikkel kapcsolatban egy biztos, a piacuk töretlen. Ezeknél, amire figyelni kell, hogy akár ártani is lehet velük, meg lehet nyújtani a gyógyulás folyamatát. Nem is gondolnánk arra, hogy a beállított gyógyszer terápiáját ezek az egyéb szerek is befolyásolhatják. A betegek nem is gondolják, hogy el kellene mondani az orvosnak, hogy ilyet szednek, mert annyira veszélytelennek tekintik. Fontos, hogy a kezelőorvos tudja, hogy mit szed a beteg és különösen azt, hogy miért, mire is szedi ezeket a „kiegészítő” szereket. Nem kell mindent elhinni a reklámoknak. Biztos helyről szerezze be mindenki a gyógyszereit, vitaminjait. Egy biztos, a magyar zárt gyógyszerkereskedelmi rendszerben szigorú ellenőrzési, beszerzési korlátozások vannak, amelyek egyelőre szavatolják a betegek biztonságát, védelmét.