Mint Ibolya mesélte, nagyon sok olyan állattartó van, aki maga is szegény, ennek ellenére több kutyát visz haza, mint amennyit el tud tartani. Ráadásul nagyon gyakran nem értik, miért kell ivartalanítani. Próbálják elmagyarázni nekik, hogy ez így nem jó, fogadják el a kutyaházat, nyakörvet, a segítségüket. Megpróbálnak együttműködni a helyi hatóságokkal, de az egyesület szerint még nem tartunk ott az állatvédelemben, ahol kellene. Az állatvédők mindenesetre nem adják fel.

Az örökbeadás nagyon nehéz feladat, hiszen egyrészt kevés jelentkező van, másrészt az egyesület honlapjának, vagy a facebook oldalának az aktualizálása egy egész embert kívánna, erre pedig nincs sem idő, sem kapacitás, ugyanis a tagok is dolgoznak, munka után pedig a kutyákkal foglalkoznak, mentenek, vagy épp orvoshoz viszik az állatokat.

A kutyák is kapnak karácsonyi ajándékot

Az egyesület anyagi lehetőségei korlátozottak, hiszen a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt összeg legtöbbször az állatorvosi számlákra fordítódik, illetve kapnak támogatásokat is, de így is küzdenek a kiadásokkal, tehát a tagok is jócskán besegítenek a költségek fedezésébe, az önkéntes munkájukon felül. Nagy örömmel fogadják a támogatásokat, vannak állandó segítőik is, karácsony táján több felajánlás érkezik cégektől, szervezetektől és magánszemélyektől is. Év vége felé két állandó programjuk van: az év végi összejövetelük, amikor is átbeszélik az évet, a hibákat, és a következő évre vonatkozó terveket, illetve a karácsonyi ajándékozás. Ez utóbbi keretében feldíszítenek egy fát, magukkal viszik az év közben összegyűlt kutyajátékokat, holmikat, és minden egyes kutyát megajándékoznak. A négylábúak persze nekik sokkal jobban örülnek, mint az ajándékoknak vagy a jutalomfalatoknak, hiszen hálásak, amiért jobb sorsuk van, mint mielőtt megismerték őket.