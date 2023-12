Diplomácia 3 órája

Nemzetközi pályázatot hirdettek az ifjúság számára

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéke multiplikációs eseményen mutatta be a közelmúltban a PACIFY-D - Promoting Active Citizenship of Youth Through Diplomacy (Az ifjúság aktív szerepvállalásának előmozdítása a diplomácián keresztül) ERASMUS+ projekt eredményeit.

A magyar, görög, francia, olasz és belga ifjúsági szervezetek, konzorciumi partnerek együttműködésével megvalósuló projekt célja a fiatalok diplomáciai életbe való bevonása, a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, innovatív képzési lehetőségek biztosítása.

A közelmúltban rendhagyó módon, a Europe Direct Baranya tájékoztató központ és a HEAD PTE magyar szakmai diákszervezet közreműködésével egy úgynevezett multiplikációs rendezvény keretében baranyai középiskolások és tanáraik mélyedhettek el abban a kérdésben, milyen szerep is vár a „fiatal helyi nagykövetek” számára, akiknek ez a program készült. A projekt három nagy területre fókuszál; egyfelől egy innovatív interaktív tananyag készült a partnerek részvételével, amely az angol nyelv mellett a résztvevők hivatalos nyelvein is elérhető lesz, továbbá az információs pontok létrehozása valós és virtuális térben, ahonnan ez a tananyag elérhető lesz, valamint készül egy, elsősorban az oktatóknak szánt elektronikusan elérhető szakmai útmutatás, amelynek segítségével a tananyagban szereplő tematikát követve, de akár egy-egy részt is kiragadva tudnak ismeretet átadni a diákok számára.

Az ifjúság betekintést nyerhet a mindennapi diplomácia rejtelmeibe, fejlesztheti aktív állampolgári részvételét, s válhat „ifjú nagykövetté”, ahogyan azt a partnerek a tananyag leírásában megfogalmazták. A képzés során a diplomácia feladatait, szereplőit, a nemzetközi szervezetek működését is elemezhetik a résztvevők, de szimulációs játékokban is gyakorolhatják a tananyag elsajátításakor szerzett ismereteiket.

