Lapunk munkatársa a héten a helyszínen megtudta, hogy egy kisebb fórumot is tartottak a lezárásról, amelyen a Biokom szakemberei is kint voltak, de semmilyen észérvüket nem fogadták el. Azt is furcsállták, hogy pár évvel korábban tették rendbe a zúzalékkal a parkolót, de a lakók szerint velük szemben azzal érveltek, hogy a ház előtti kanyar nem belátható, illetve azzal is, hogy így elférhet két autó is a szűk úton egymást kikerülve. Ezt követően az általuk ültetett sövényre hivatkoztak, mint megvédendő zöldterületre. (Igaz, máshol garmadával vágják ki a polgármester tudtával a zöldet, sőt, ahogy lapunk is megírta, belefér akár még kisebb halastavak elpusztítása is).