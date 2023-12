Van, aki nagyobb szórakozóhelyen, esetleg a szabadban tölti a szilveszter estét. Ám sokan döntenek úgy, hogy baráti, családi körben ünnepelnek. A virsli és pezsgő mellett a legtöbb asztalnál előkerülnek ilyenkor a társasok, melyek manapság egyre igényesebbek és ezzel arányosan a népszerűségük is egyre nagyobb. Ma már nem csak a Ki nevet a végén? és a Gazdálkodj okosan! jut eszünkbe, ha társasjátékra gondolunk. A boltok polcain és az online üzletekben számos készségfejlesztő, ismeretterjesztő, stratégiai és kooperatív játék közül válogathatunk.

Általában havi rendszerességgel tart közösségi Társasjáték Délutánokat a Just4Fun Pécsi Társasjátékos Egyesület a Pécsi Kulturális Központban. Varga Dániel játékmestertől, az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy a járványhelyzet miatt volt egy leállásuk, de az idei évre visszanyerték a korábbi látogatóikat, érdeklődőiket. Baranya vármegyéből több településről érkeznek hozzájuk, de volt már látogatójuk Dombóvárról vagy Siófokról is. A covid előtt többször is volt 300+ fős eseményük, most körülbelül 100–150 fő látogat el egy-egy alkalomra. A rendezvényeknek helyet biztosító PKK-ban is nagyjából ennyien férnek el kényelmesen.

– Tartjuk azt a tendenciát, hogy a látogatóinknak 60 százaléka visszatérő, és mindig van 30–40 százalék, akik új résztvevők. Mi elsősorban azokat várjuk, akik a társasjátékozást, mint új hobbit ismernék meg. Szívesen látjuk a családokat, baráti társaságokat, egyetemistákat is

– mondta az elnök.

Sokszor szervezik valamilyen tematika köré rendezvényeiket. Karácsonyi eseményükön például a ronda karácsonyi pulcsiban érkező emberek dupla tombolát kaptak. Valentin nap közelében pedig párkeresős minijátékokat szoktak szervezni.

– Mindig próbálunk új játékokat vinni, évente ugyanis több száz játék megjelenik magyar nyelven is, igyekszünk a legnépszerűbbeket bemutatni a Társasjáték Délutánok látogatóinak. Itt ki is lehet próbálni ezeket, így ha valamelyik tetszik valakinek, megveszik, ha annyira nem, akkor nem költenek rá

– fogalmazott Varga Dániel.

A Szivárvány Gyermekház bezárása az egyesület eseményeit is érinti, ezeket mindenképpen szeretnék a jövőben is folytatni, egy alternatív helyszínen. Az érdeklődőket tájékoztatják közösségi oldalaikon.