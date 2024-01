Az egészségügyet és a benne tevékenykedőket is hasonlóan sokan tették az első helyre, az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány 8,2 millió forintot fordíthat a dél-dunántúli daganatos gyerekek segítésére. A Szigetvári Kórházért Alapítvány pedig 1 millió forintot kaphat. A kultúrára is sokan gondoltak a felajánlásoknál, a Pécsi Harmadik Színház Nkft. például 1,2 millió forinttal, 132 támogatóval zárt.

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024 május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is. Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. A rendelkező nyilatkozatot a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén lehet kitölteni ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra.