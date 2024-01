Páran jól jártak

A pécsi lakások kiutalásával kapcsolatos anomáliák az elmúlt időszakban sorra derültek ki, így az is, hogy Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy, ahogyan Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt. Egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz, valamint a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, ahol jogcím nélküli használóként lakott.

Később már a PEK új vezetője is feljelentést tett hivatali visszaélés gyanújával, mert szerinte gyanús körülmények között kapott három rokoni kapcsolatban lévő személy is lakást, akik Hencsei Zsolt, volt jobbikos képviselő szerint kapcsolatban lehettek Fogarasival. A PEK új vezetője egyébként az üggyel kapcsolatos korábbi független képviselői megkeresésben egyértelműen leszögezte, hogy a PEK végrehajtó szerepet tölt be, nem vizsgálhatja felül a népjóléti bizottság döntéseit.