A bekerüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

18. betöltött életév,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

magyar állampolgárság megléte,

minimum 8 általános iskolai végzettség.

Ezeken túlmenően fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitástűrő képesség valamint bírni kell a bezártságot is.

Bevonulás: 2024. február 12-13., Tata, MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Alapvetően minden jelentkező előzetesen részt vesz egy komplex alkalmassági vizsgálaton. Ennek részeként többek között laborvizsgálatokat (köztük drogtesztet), valamint EKG-t is végeznek, továbbá pszichológiai elbeszélgetésre is sor kerül. Megvizsgálják a bevonulók fizikai állóképességét is, hogy a kiképzés végén tudják-e majd teljesíteni a szerződéses katonákra vonatkozó követelményeket. Egy meghatározott szintidőn belül kell lefutniuk 3200 métert, valamint megfelelő számú felülést és fekvőtámaszt vagy húzódzkodást kell csinálni 2-2 percben.

Akik a felmérések során a legjobbnak bizonyulnak, aláírják szerződésüket, és azonnal megkezdik alapkiképzésüket Tatán, a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály állományának tagjaként.

Az első 2 hét a beilleszkedésről szól. Ezt követően kezdődik meg a 8 hetes alapkiképzés, mely során az újoncok elsajátítják többek között a katonai élet szabályait, az alaki fogásokat, a különböző fegyverek kezelését és harcászati ismereteket szereznek. Ebben az időszakban csak hétvégi hazautazásra van lehetőség. A hétköznapok reggeltől estig a komoly fizikai és mentális kihívásokkal teli felkészülésről szólnak majd, de ezt a kiemelt helytállást anyagilag is elismeri a Magyar Honvédség, a leendő tüzérek bruttó 737 ezer forintos alapilletményt kapnak már a kiképzés első napjától.

A kiképzés sikeres teljesítése után az újoncok esküt tesznek, és megkezdik szolgálatukat első beosztásukban. A teljesítményük és képességeik alapján dől majd el, kiből lehet például lövegparancsnok, vezető, irányzó, vagy radarkezelő.

Aki szeretne részt venni a magyar tüzérség megújításában, keresse fel országszerte bármelyik toborzóirodát vagy az iranyasereg.hu oldalt.

Az „Embert a vasra!” elnevezésű toborzókampányt először augusztus 11-én hirdette meg a honvédelmi miniszter. Akkor a hódmezővásárhelyi, Lynx harcjárművekkel felszerelt gránátos zászlóaljba várták a leendő katonákat, havi bruttó 737 ezer forintos kezdőfizetéssel. A Magyar Honvédség „Hiúza” és a kiemelt illetmény ígérete megtette hatását, akkor többszázan jelentkeztek, hogy a kemény kiképzés teljesítésével gépesített lövész katonák legyenek.

Toborzóink a bevonulás előtti hétvégén is várják a jelentkezőket. Február 10-én szombaton és február 11-én vasárnap személyesen is fel lehetne keresni bármelyik toborzóirodát valamint az https://iranyasereg.hu/#EmbertAVasra oldalon online is lehet jelentkezni.