A 2022-es évhez hasonlóan a tavalyi évben is az első jelentős esemény a PTE életében a 23. EDUCATION Nemzetközi Szakkiállítás volt a budapesti Hungexpo épületében. Ez az esemény azért jött létre, hogy válaszokat adjon a leendő hallgatók felsőoktatással kapcsolatos kérdéseikre. Az egyetem a 2024-es évben is jelen lesz a kiállításon, amelyre január 11. és 13. között kerül sor.

Századik évfordulót ünnepeltek

Jelentős év volt 2023 a PTE életében, hiszen száz évvel ezelőtt, 1923. október 14-én Pozsonyból Pécsre költözött az Erzsébet Tudományegyetem. Ezen évfordulóra már 2021-ben elkezdtek megemlékezni, amely az idei esztendőben tetőzött be. Számos programmal készült az egyetem, amelyekre sokan is voltak kíváncsiak.

Számos országból érkeznek a PTE-re

Az egyetem tavaly is megtartotta a már hagyománnyá vált Nemzetközi Estet, amelyen a felsőoktatási intézmény sokszínűsége tárul az érdeklődők elé. A PTE-re a világ több mint száz országából érkeznek tanulni: sok kultúra gyűlik össze a városban, melyeket mindenképpen érdemes megismertetni és megismerni. A Nemzetközi Est mellett meg kell említenünk az International Seasons rendezvénysorozatot is, amelynek keretében városszerte több helyszínen szervezett az egyetem előadásokat, táncházakat és egyéb színes programokat, hogy Pécs lakossága is elmerülhessen a sokszínűségben. Ilyen alkalom volt például az Indonéz est is a Nappaliban, ahol az előadók énekeltek, táncoltak, és még az indonéziai gasztronómia rejtelmeibe is bevezették a közönséget.