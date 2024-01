Közel 120 üveg mézet ajándékoztak a beteg gyermekek és az egészségügyi dolgozók számára. Dr. Sebők Péter, az akció főszervezője, a Janus Pannonius Mézlovagrend tagja az adomány kapcsán elmondta: "A méz fogyasztása igencsak ajánlott az egészségvédő hatása, különösen a felsőlégutak antibakteriális védelme miatt, ráadásul nagyon finom is. Az átadott mézek között különlegesek is szerepeltek, mint az édeskömény, baranyai hárs, akác, repce, de a nyári vegyes virágmézek is helyet kaptak a válogatásban - mondta Sebők Péter.