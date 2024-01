Különleges lesz a karácsony is, december 24–25–26-a kedd, szerda, csütörtök lesz, így ez – és a folytatás – akár egy hatnapos hosszú hétvégének is beillik. Ha az elmúlt évre gondolunk, nem rémlik szombati munkanap. S jól emlékszünk, tavaly nem is volt, ám idén három is lesz. Ahhoz, hogy karácsonykor sokat pihenjünk, előre le kell dolgozni ezeket a napokat. December 7-én, és december 14-én is dolgozhatnak azok, akik általában hétfőtől péntekig terjedő munkarend szerint élnek, valamint augusztus 3-a is munkanap lesz. Ez amiatt van, hogy idén három olyan ünnepnap lesz, ami hétköznap, és az így keletkező hosszú hétvégét máskor kell ledolgozni.

Az idei év szökőév, így idén februárban egy nappal többet kell dolgozni. Ennek valószínűleg csak a február 29-én születettek örülnek, ők ugyanis négy év után most újra a napján ünnepelhetik meg a születésnapjukat.