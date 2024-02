A tanév rendje alapján az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni. Azoknak az óvodás gyerekeknek, akik számára az Oktatási Hivatal jóváhagyja az egy év halasztást, csak a következő tanévben kell elkezdeniük az iskolát, ám a többiek, akik a 6 évet augusztus 31-ig betöltik szeptemberben elsősök lesznek.

Fotó: Nagy Balázs

Az általános iskola-választék vármegyénkben jelentős, több mint 70 intézmény található Baranyában. Ezért is gondolkodik sok szülő, hogy milyen szempontok figyelembevételével célszerű kiválasztani a megfelelő iskolát.

– Kislányunk szeret sportolni, nagy a mozgásigénye. Szeretnénk olyan iskolába íratni, ahol ezt kielégítik. Az se lenne rossz, ha már az általános iskolában több nyelvvel megismerkedne, ez is a szempontjaink között szerepel. Az biztos, hogy nehéz lesz eldönteni – fogalmazott egy általunk megkérdezett pécsi édesanya.

Fotó: Nagy Balázs

A baranyai iskolákban is ezekben a hetekben tartják a nyílt napokat, előkészítőket. Több helyen nem csak a szülőket várják, hanem a gyerekeket is, hogy testközelből ismerjék meg jövendőbeli tanítóikat. A Pécsi ANK 1. Számú Általános Iskolájában például január 26-tól egészen március 18-ig tartanak programokat. Az intézményben a következő tanévben 3 első osztály is indul. Kettő két tanítási nyelvű angol, és egy német nemzetiségi. A Pécsi Bártfa utcai Általános Iskolában is tartanak iskola előkészítő foglalkozásokat. Februárban farsangi és idegen nyelvi foglalkozás, márciusban tavaszváró foglalkozás és nyílt nap is lesz, melyekre várják az ovisokat és szüleiket. A PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájában február 7-én lesz az iskolanyitogató, amikor a gyerekeket többek között robotika foglalkozással várják, ebben az intézményben is 3 első osztály fog kezdeni szeptemberben.



Minden iskolában elsőbbséget élveznek a közelben lakók

Az iskolaválasztás előtt álló szülőknek fontos tudniuk, hogy melyik a gyermek körzetes általános iskolája. Ugyanis minden általános iskolába elsősorban azokat a gyerekeket veszik fel, akiknek az állandó lakcíme az iskola körzetében van, valamint ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes gondviselő lakcímével. Ha valaki nem tudja, melyik a körzetes általános iskola, erre az Oktatási Hivatal honlapján lehet rákeresni a jelentkező címének megadásával. Abban az esetben, ha a családnak nem szimpatikus a körzetes iskola, természetesen beírathatja a gyermeket másikba, ám oda csak akkor veszik fel, ha a körzetesek felvétele után maradnak üres helyek.