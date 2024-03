Óriási megtiszteltetés volt Pécs eredményeiről és terveiről beszélni egész Európa előtt – közölte Péterffy Attila pécsi polgármester a minap, aki a több tízezer európai városból mindössze néhány tucatnyit érintő, tehát erősen szűkkörű eseményen vett részt. A baloldali polgármester az EU Éghajlatsemleges és Intelligens Városok Missziós címét vette át, amit a propaganda egészen elképesztő sikernek állított be, és ezt Péterffy még megfejelte azzal, hogy azt állította, az esemény keretében megtartott beszélgetésen Pécs is megszólalhatott. Ezen Péterffy elképesztő módon szinte saját polgármesteri sikereként azt adta elő, hogy korábban az erőmű átállt biomasszára, illetve a pécsi egyetem kapcsán meglehetősen ködösen arról szólt, hogy "hidrogén-technológia" van Pécsen – bár ennek nyomait nagyítóval lehet keresni még a PTE-en is – és állítólag modellezik az ilyen típusú berendezéseket.

Elképesztő lufit fújnak a városházán!

Fotó: Laufer László

Elképesztő hírverés!

Ezeken kívül lényegében mást nem is emelt ki a propaganda az hírverés kapcsán, azt tényt is igyekeztek kisebbíteni, hogy Péterffy idején is több ezerrel csökkent a város népessége és egyáltalán nem tudták megfékezni az elvándorlást. Sőt, az MSZP és a DK városházi lapjának névtelen tudósító szerint Péterffy a cím kapcsán is megtalálta a kormánnyal szembeni politikai támadást.

A propaganda figyelmét azonban elkerülte az eseményről kiadott sajtóközlemény, ami felkerült az unió honlapjára is. Ebben egyáltalán nem tekintenek erre a programra olyan kitüntetett figyelemmel, mint ahogy a kampányban próbálják beállítani a pécsi baloldaliak és lufiként fújni.

Az sem stimmel, ahogy a sajtójuk sugallta, hogy eddig csak 23 város kapta meg az címet, mert már tavaly kiosztottak 10-et, és áprilisban harminc újabbat szeretnének kiosztani.

A hivatalos közleményben az áll, hogy az Európai Beruházási Bankon (EIB) keresztül kapnak támogatást a szóban forgó városok, miután az Európai Bizottság erről állapodott meg a hitelintézettel. Mint Pécsen az közismert, az eddig felvett EIB-hitelből fakadóan 16 milliárdos adósságállománya van a városnak, amit még 25 évig nyöghetnek a pécsi polgárok, ami súlyos terhet jelent majd a város jövőjét tekintve.