Húsvéti, tavaszváró kezdeményezésünkre olyan képeket várunk a baranyai falukból, városokból, amelyek a szépen feldíszített főtérről, utcákról készültek, de szerepelhet a képen egy ünnepi díszbe öltözött középület, iskola, óvoda, hivatal, kultúrház is. Külön örülünk ha emberek is szerepelnek a képeken, például a dekoráció elkészítésében segítő helyiek. Szívesen látnánk a helyi hagyományokhoz kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció létrejöttéről is.

Kérjük, hogy jó minőségű, éles, nem homályos fotókkal jelentkezzenek olvasóink, hiszen ezeket tudjuk megjelentetni az újságban és online felületünkön is.

Szeretnénk minden felhívásunkra jelentkező településről legalább egy-egy fotót bemutatni, ezért érdemes több képet beküldeni szerkesztőségünkbe. A tavaszi díszbe öltözött településeket a Dunántúli Napló húsvét előtti lapszámaiban képes összeállításokon keresztül szeretnénk bemutatni. Valamint a bama.hu Facebook-oldalán külön posztban mutatunk be minden települést.

A képeket bárki beküldheti a [email protected] e-mail-címre legkésőbb március 26-ig.