1989 elején gyermekként még keményen rúgtam a bőrt az egyik városi grundon, s bár a bőrlabda bűvölete akkor is rabul ejtett, a szürke aszfalton és a rácsokon túl már magam is éreztem azt a tavaszi illatot, ami szinte egybefonódott utólag elkerülhetetlenül közelgő rendszerváltással. A vöröscsillagok, a kisdobosok, úttörők és Kádár-kockák hamis nosztalgiáját igyekszem azóta is helyén kezelni, hiszen a gyermekkor mindig is varázsosabb az emlékeinkben, mint a puszta dolgos, mindennapi felnőtt világ.