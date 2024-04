A politikus szerint csak akkor lesz Pécs sikeres nagyváros, ha a meglévő pécsi befektetőket megsegíti a kormány a fejlesztésében. A támogatás nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy több munkahelyet biztosítson a pécsiek és a környékbeliek számára minden helyi cég, ez a folyamat lendítheti be Pécs ipari szerepét a Dél-Dunántúlon, vagy akár a Nyugat-Balkánon. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy jól átgondolt rendszerre van szükség, aminek az alapja az új befektetők bevonzása, akik értéket tudnak teremteni a város számára. Videójában nyomatékosította a kormányzati támogatás fontosságát is.

Erre a partnerségre van szüksége ennek a városnak ahhoz, hogy politikai csaták helyett valóban egy felelős és szakmai alapon indítsuk be a város fejlesztését.

- zárta mondanivalóját Csizmadia.