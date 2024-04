Mint ismert, Csizmadia Péter a közelmúltban indított online is kitölthető a Pécsről a pécsiekkel elnevezésű kérdőívet, amelyben a pécsi polgármesterjelölt a baranyai vármegyeszékhely valós problémáiról és azok megoldásairól kérdezi a városlakókat. A nemzeti oldal politikusának szándéka az a kérdőívvel, hogy "együtt írhassuk Pécs jövőjét, együtt tegyük rendbe és építsük újjá a várost".

Csizmadia a pécsiekkel együtt tenne rendet

A jelenlegi szocialista, Gyurcsány Ferencnek elkötelezett önkormányzat ugyan többször is meglebegtette, hogy felépíti az akvaparkot, 2020-ban erre a jelenlegi polgármester ígéretet is tett, ám tanulmányok, valamint szép rajzokon kívül egyetlen kapavágás sem történt a fejlesztés érdekében. Sőt, a létesítményre korábban elgondolt 20-25 milliárdos költségkeretet szinte a csillagos égig tornázták fel, a becslések szerint ugyanis már 100-120 milliárdba kerülnének azok az álmok, amiről a baloldaliak álmodoznak. A közelmúltban pedig az is kiderült, hogy a jelenlegi formájában nincs is forrás az hotellel együtt megépítendő beruházásra, de még az sem derült ki, hogy hogyan milyen módon biztosítják a termálvizet, vagy a melegvizet a fürdőhöz.

Péterffy Attila egyébként Gyurcsány Ferenc volt államtitkárát, Török Ottót nevezte a ki a pécsi sportberuházásokat levezénylő polgármesteri biztosnak. Az ex-államtitkár eddig 50 millió forintjába kerülhetett a pécsieknek, holott az illető rendszerint nincs is Pécsen, valamint nem is készült el sem a fedett jégpálya, sem az akvapark, sem az új tanuszoda, sem az új stadion.

A Péterffy szaknévsorában szereplő politikusnak egyébként közös érdekeltségei voltak, vannak Puch Lászlóval, az MSZP egykori pénztárnokával és különböző cégeken keresztül a Magyar Szocialista Párt jelentős, több tízmilliós összegeket szállított nekik mindenféle szerződéseken keresztül.