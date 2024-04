Az elmúlt év végén havi lebontásban nagyjából 16,6 ezer forintos cafeteriát egy összegben kapták meg az önkormányzati cégeknél dolgozók tavaly, de például a Tüke Busz Zrt. esetében kibukott, hogy a városvezetés által nagy dérrel-dúrral beharangozott év végi segítségből ugyanis kimaradtak azok a dolgozók, akik 60 napnál több időre váltak keresőképtelenné, kerültek fizetés nélküli szabadságra, akár üzemi baleset keretében. Barkóczi Csaba, a Fidesz közgyűlési képviselője akkor úgy fogalmazott, hogy a döntés annak tükrében rendkívül igazságtalan, hogy azok a munkavállalók, akik részidőben vállaltak munkát a cégnél – akár olyanok is, akik részmunkaidősként napi 4 óránál kevesebbet dolgoztak – időarányosan, de minimum 100 ezer forint értékben részesültek év végi juttatásokban.

A kulturális területnek közel 364 milliót adnának, csakhogy a dolgozók attól tartanak, hogy a barátok, haverok járnak jobban

Fotó: Laufer László

16 milliárdos adósságban úsznak

Miközben Péterffyék 16 milliárdos adósságállománnyal terhelték meg a pécsi kasszát, arról döntött az önkormányzat, hogy a pécsi kulturális ágazatban 364 milliót költenek bérfejlesztésre. Az érintett vállalatok között van a Pécsi Kulturális Központ, a Janus Pannonius Múzeum, a Csorba Győző Könyvtár, a Zsolnay Örökségkezelő, a Pannon Filharmonikusok, a Bóbita Bábszínház, a Pécsi Balett, a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Állatkert.

A dolgozók számára a béremelés teljesen jogos, csakhogy éppen a baloldaliak mindent átszövő hálózata miatt sokan attól tartanak, hogy elsősorban a barátoknak, haveroknak juthat ebből az összegből, és nem arányosan osztják el az összeget, volt, ahol korábban a felsővezetésnek jutott a legtöbb az év végén.

Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője is úgy vélekedett, hogy félelme tavaly is beigazolódott a Tüke Busz esetében, s most is ettől tart.

– Nem titok, hogy ezeknél a cégeknél előfordulnak az igazgatók részéről igazságtalan differenciálások a döntésekben, az is kérdés, hogy a pécsi baloldali koalíciót erősítő P. Horváth Tamás, aki a ZSÖK-nél van állományban, mekkora összegben részesül majd a béremelésben – vetette fel.

Haverok: nekik 250 százalékkal nőtt a fizetésük

P. Horváth Tamás egyébként a kulturális bizottság elnökeként bruttó 506 ezret keres, ami mellé társul még az önkormányzati céges fizetése, ami a vagyonbevallása szerint jelenleg havi bruttó 300 ezer forint – persze amennyiben hinni lehet az önbevallásnak. A baloldaliak egyébként már a ciklus legelején megszavazták maguknak a képviselői béremelést, ami annyit jelent, hogy néhány év leforgása 250 százalékos jövedelemnövekedésnek örülhettek a politikusok.