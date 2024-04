Mint mondták, 3 éve gondolták azt, hogy belevágnánk egy ilyen projektbe, mely a jogszabályok miatt nagyon sok utánajárást igényelt. Az óvoda alapítványa által, szülői támogatásnak köszönhetően most megvalósulhatott a projekt, elkészült a mászófal.

Mászófal épült a pécsi óvodában

– A Pécsi Sasokkal vettük fel a kapcsolatot, ők a kivitelezők. Kovácsházi Judit alapítványi kuratóriumi elnök munkájának köszönhetően már a jogszabályi háttér is megvolt és ebben a nevelési évben kezdődhetett meg az építés. Gyártás alatt van még a szivacs, 2 méterszer 3 méteres, 20 centi vastag szivacs kerül mindkét oldalra – hangsúlyozta a szakmai és munkaközösség vezető.

Mit fejleszt a mászófal?

Az óvoda épületében jelenleg 5 csoport működik 87 gyermekkel, a zene-mese-sport-tehetséggondozás kiemelt fontosságú. S mint megtudtuk, a mászófalat kifejezetten ajánlják olyan gyerekek számára is, akiknél valamilyen elmaradás van. Az épületbe is több SNI-s gyermek jár, de aki teljesen egészséges neki is jó lehetőség a mászófal. A balesetek elkerülése miatt kifejezetten csak pedagógus felügyeletével használható, szülőkkel saját felelősségre sem.

– Az elmúlt években pont erre a zene-mese-sport-tehetséggondozásra építve meseszobát, tornaszobát sikerült kialakítanunk szintén szülői támogatással. A helyiségben most átadott fejlesztésnek is köszönhetően ha olyan időjárási viszony van, hogy nem tudunk az udvarra menni, akkor is 2 csoport tud egyszerre mozogni. Tehát sokkal több lehetőségünk van így – zárta le gondolatait Müllerné Tóth Krisztina.