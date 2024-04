Pécs egyetlen épen maradt törökfürdője, avagy hammamja Memi pasáé, ám az állapota sajnos egyre romlik. A mai Ferencesek utcájában álló emlék helyszínére érkezve a legszembeötlőbb problémának a megrongálódott padlózat bizonyul. A fürdő alját fedő kövezet felrepedezett, főleg az előcsarnokban, néhol pedig hiányzik egy-egy kő, máshol gaz tarkítja.

Memi pasa fürdője

Fotó: Mohay Réka

Az egykori ülőalkalmatosságok is hasonlóan szomorkás látványt nyújtanak, az őket tartó téglák mindenhol omlásnak indultak, eltöredeztek, csakúgy mint az ülőkék egyes fedőlapjai.

A romlásnak indult, méltatlanul elhanyagolt helyszín sorsát azonban további hatások is árnyalják. Az előcsarnokban álló egykor díszes csorgókútba szemeteket dobáltak a kulturális örökség iránt kevésbé fogékony polgárok. Chips zacskó, üres üdítős dobozok fogadtak aktuálisan, de a fürdő egyik sarkában kiürült vodkás üveggel is találkoztunk, a nyilvános illemhelyként való használatot inkább nem részleteznénk.

Párhuzamként érdemes itt említeni a római Torre Argentina teret, mely ókori emlékei mellett Julius Caesar meggyilkolásának helyszíneként ismert. Ezt tavaly állítottak helyre, kiállítótérré téve, információs táblákkal, néhány régészeti leletet kiállítva látogatható, de a méltatlan látogatóktól kerítés és őr védi. Memi pasa fürdőjét is érdemes lenne hasonló módon megőrizni és bemutatni az utókornak. A helyszín 1993-ban törökországi kerámia kiállításnak is helyt adott, kisebb alkalmi tárlatoknak akár ma is otthonává válhatna.

Már a múlté Memi pasa fürdőjének pompája

Memi pasa fürdője a 16. század vége táján épült, leírásában Evlija Cselebi török utazó, történetíró is megemlékezett róla, sőt, még szerelmes-erotikus hangvételű rövid verset is írt az itt sütkérező, ragyogó bőrű ifjú látogatókról.

A helyszín ugyanis mindkét nem által használható volt, ugyanakkor egymástól szigorúan elválasztva fürdőzhettek a férfiak és a nők.

A régészeti feltárások alapján padlófűtés működött a helyszínen, de az elhanyagolt fürdő ma már aligha emlékeztet régi pompájára, sokkal inkább a város pusztuló műemlékeinek sorát folytatja.