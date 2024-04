Léket kapott a hajó 1 órája

Süllyednek: újabb vezetők távoztak az önkormányzattól

A Zsolnay Örökségkezelő és az Egyesített Egészségügyi Intézmények gazdasági vezetője is távozott, a napokban az is kiderült, hogy Pécsi Vagyonhasznosító egykori FEB-elnöke, a Tettye Forrásházzal és a PVH-val is kapcsolatban álló ügyvéd is távozott, sőt a várost is elhagyta.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

Fotó: Kovacs Liliána

Góbi János úgy viharzott el Pécsről még az ügyvédi irodáját is felszámolva, amilyen viharosan került közel a baloldali önkormányzat zsírosbödönéhez. A luxusbaloldali ügyvéd, a Magyar Szocialista Párt képviselő-jelöltségével próbálkozó Bodnár Imre vezette átvilágító csoport egyik vezető alakja volt. Megfordult a Pécsi Vagyonhasznosítónál és a Tettye Forrásháznál is, csak az utóbbi cégnél csak 2020-ban 7 milliós keretszerződése volt úgy, hogy mellette még Szücs Orsolya ügyvédet foglalkoztatták ugyanabban az évben ugyanannyiért. Góbi Bodnár belsős, szűk köréhez tartozott és Szücs Orsolyával is szoros kapcsolatot ápolhatott, akinek irodájába volt bejegyezve Péterffyéknek hátteret adó a Pécs Jövője Egyesület, ami helyett azonban hasonló tartalommal, hasonló célokkal és névvel létrehozták a Pécs Jövőjéért Egyesületet, immár Bodnár ügyvédi irodájába bejegyezve. Megírtuk, hogy Bodnár próbálkozott az ügyvédi kamara elnöki poszt megszerzésével is, ez azonban nem sikerült neki, de ha összejön számára, akkor Góbi elnökségi tagként munkálkodhatott volna a szervezetben. Góbi ugyanakkor azt követően hagyta ott a várost, hogy az átvilágításokról egyetlen egyetlen teljesítési dokumentumot, igazolást nem mutattak be az illetékes önkormányzati bizottságnak tavaly, így a pécsi nyilvánosság nem tudhatta meg, hogy mire költöttek el közel 100 millió forintot Péterffy Attiláék átvilágítás jogcímen. (Egyelőre ezért nem is lehet biztosan tudni, hogy hol, mire és hogyan kapott megbízásokat Góbi.) Bodnárt egyébként az az ügyvéd is szívesen ajánlotta elnöknek a kamarai tagok számára, akivel szemben tucatnyi sértett tett feljelentést. A 34 éves nővel szemben többrendbeli ügyvédi visszaélés, többrendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozás. A sajtóhírek szerint a nő Góbin és Szücs Orsolya ügyvéden keresztül az egyik önkormányzati cégnek, a Tettye Forrásháznak is dolgozhatott, lehetséges ugyan, de kicsi az esélye annak, hogy Bodnár Imre, Péterffy barátja nem tudott volna ez utóbbiról. A keddi közgyűlésen az is kiderült, hogy a pécsi önkormányzat által fenntartott Egyesített Egészségügyi Intézmények gazdasági vezetője is távozott március végén, ezért helyére most új vezetőt keresnek. Szintén távozott a több milliárdos források felett diszponáló, a pécsi kulturális holdingot üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő Nkft. gazdasági vezetője is, egyelőre nem tisztázott, hogy miért állt fel a munkahelyén. Mint ismeretes, a vállalatnál is baloldali fordulatot követtek el azzal, amikor a baloldalnak kedves, karbantartási vezetőt, Hummel Márkot tették meg a vállalat igazgatójának. A Zsolnay Örökségkezelő gazdasági tevékenysége kevésbé van fókuszban, ugyanakkor tény, hogy a pandémia alatt is hozzájutottak azokhoz a forrásokhoz, amiket az állam biztosított számukra, holott programokat lényegében nem is tudtak szervezni a járvány időszaka alatt.

