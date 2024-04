Rózsaszín szirmokat fújt szerteszét a szerda délelőtti szél a Pécsi Köztemető déli részén. Az évtizedes japáncseresznye fák a sírkövek mellett bontanak szirmot évről évre, minden tavasszal csodálatos látványt nyújtva ezzel a sírkertbe látogatóknak. Van, aki csak ezért megy el ilyenkor a temetőbe, ottjártunkkor többen is fotózkodtak a virágoktól roskadozó fáknál. A fasor még 2022-ben csaknem 50 csemetével bővült, már ezek is hoztak virágot.

A pécsi temetőt jól át kell nézni kannákért

Fotó: Laufer Lsázló

A temető gondozott volt, tavaszi munkálatokat végeztek, többek között a veszélyessé vált fák kivágását, metszését és kaszáltak. Ez idén már márciusban elkezdődött és egészen az őszi időszakig zajlik. A kaszálás után pedig a temetőben dolgozók lombfúvó segítségével fújják le a sírokról a rákerült füvet, gazt.

Mint arról a Pécsi Köztemető hivatalos honlapján is beszámolnak, a fagymentes időszak beálltával mind a központi temetőben, mind az öt peremtemetőben már megnyitották a vízcsapokat. A vízvételi helyek mellé pedig a díjmentesen biztosított öntözőkannák is kikerülnek. Szerda délelőtt a vízcsapok már működtek, ám nagyon kevés öntözőkannát, kis seprűt láttunk kirakva. A temető déli részén szinte egyáltalán nem találtunk ilyen, a sírgondozáshoz használható eszközt. Erre hívta fel a figyelmünket a helyszínen egy hölgy is, mint mondta, a korábbi években bőven voltak kihelyezve seprűk, műanyag lapátok is, melyekre tavasszal nagy szükség lenne. Most azonban az emlékezni járó hozzátartozók visznek magukkal üres palackokat, flakonokat.

– A déli kapunál jöttem be a temetőbe, egy nagy területet végig jártam, végül találtam egy kannát a virágok öntözéséhez, de seprű nincs itt sem

– mondta.

Tovább van nyitva a temető

A temető honlapján arra is felhívják a figyelmet, hogy április 2-tól megkezdték a balesetveszélyes padok felszámolását, a temető területén ugyanis számos sírhely mellett elhelyezett pad állapota annyira leromlott, hogy veszélyezteti a látogatók biztonságát. A sírkertbe látogatóknak fontos tudniuk, hogy április 2-tól megváltozott a Pécsi Köztemető nyitvatartási rendje, a sírkert immár reggel 6-tól este 8 óráig látogatható.

Több mint 300 fát ültettek el a pécsi sírkertben

A BIOKOM NKft. még február végén tájékoztatta arról hírportálunkat, hogy nagyszabású faültetési program zajlik a Pécsi Köztemetőben. A Rauch János Városi Sírkert Megújítási Program részeként a köztemető munkatársai januártól márciusig minden hónapban 120, azaz összesen 360 darab fát ültettek el a területen. Az elmúlt években ugyanis számos fasor esett áldozatul a farontó szúfélék támadásának.

– Több helyen pótoljuk a már meglévő fiatal fasorokat különféle fajokkal, többek között gyertyánnal, virágoskőrissel, pusztaszillel, mezei juharral, kislevelű hárssal, platánnal, valamint japáncseresznyével

– fogalmaztak korábban elküldött közleményükben.