A leggyakoribb piros és sárga mellett fehér, sötétlila, bordó, narancssárga, rózsaszín, kicsi és nagyobb fejű, fodros és rojtos szélű szirmú tulipánok nyújtózkodnak az ég felé a kővágószőlősi Zsongor Kertben. A látványkert elhelyezkedéséhez méltóan, a Zsongorkő közelségéről kapta a nevét, április 4-én nyílt meg. Munka mellett gondozza itt a kertet Hadnagy Gergő, idén 30 ezer hagymával indultak.

Szedd magadnak a tulipánt

– Még 2014-ben találtam rá egy videóra, a legnagyobb holland virágoskertről, ahol 30 hektáron 7 millió tulipánhagymát ültetnek, ez nagyon megtetszett. Szerettem volna Baranyába, erre a területre is egy kis színt vinni a virágokkal a szürke hétköznapokba – vallott a kezdetekről. – Az ország tulipános kertjei már lassan bezárnak, a tulipánok túl hamar levirágoznak. Négy hét lett volna a szezon, de a meleg felére rövidítette le a nyitvatartást. Nálam összesen 16 fajta tulipán van, meg jácintok, nárciszok, krókuszok, de azok már elnyíltak.

A kővágószőlősi kertben vannak még olyan tulipánok is amik nem nyíltak ki, ezzel is el lehet húzni egy kicsit a szezont, s tovább lehet gyönyörködni a színpompás virágokban. Míg a nagy kertekben csak simán géppel sorba ültetik a tulipánt, ám Gergő szereti a kihívást, így kézzel ültettek, figyelve a formákra is. Az ültetésben segítsége is volt, a család és egy barátja. Mint mondta, december 15. volt az utolsó ültetési nap, akkor félt, hogy el fog fagyni a hagyma. De nem így lett.

– Volt olyan, amit félre dobtunk, hogy ez nem jó, mert kicsit hibás volt a hagyma. A legelsőként nyílt ki és virágzott és úgy, hogy a földfelszínen telelt át

– mondta.

A jövővel kapcsolatban több terve is van, szeretne egy kis teraszt, kávézót, ahonnan meg lehetne csodálni a panorámát, a hagymák mennyiségét pedig megduplázná, ősszel 60 ezer tulipánhagymát tervez ültetni.

Út a tulipánokhoz

A kertbe érkezőknek a parkolás a terület mellett is megoldott, de aki teheti, a falu központjában is leparkolhat, innen kb. 800 méter a Zsongor Kert, emelkedőn. A felfelé vezető út keskeny.

A nyitvatartás a következő: keddtől péntekig: 10:00-17:00-ig. Szombat, vasárnap: 10:00-18:00-ig. A belépő 700 Ft/fő, 6 éves kor alatt ingyenes. A vágott tulipán 300 Ft/szál áron vihető haza.