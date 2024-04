A most születő gyermekek már nem is igazán fogják tudni milyen az igazi tavasz. Az enyhe tél után szinte már be is robban a nyár márciusban. A globális felmelegedés negatív hatásait már valóban a bőrünkön érezzük. A szakértők szerint 2100-ra akár 1,4 – 5,8 fokkal emelkedhet a hőmérséklet a Földön. Jó tudni, hogy már a 2 fokos felmelegedés is nagyon megterheli a bolygó élővilágát. S természetesen nem csak a növényekre, állatokra lesz ez rossz hatással, hanem ránk, emberekre is.

Még talán van esélyünk tenni valamit. Mert valóban jó érzés már áprilisban pólóban és rövid nadrágban járni, de a gyermekeink, unokáink, dédunokáink valószínűleg nem fogják élvezni a márciusi 30 fokot.