Ehhez egy Interreg-pályázat keretén belül kaptak segítséget. Az idei ősz is bővelkedett programokban, hiszen három hagyományőrző rendezvényt (Elszármazottak találkozója, Nemzetközi kispályás focitorna, Népi fogathajtó verseny) is tartottak. A Dráva másik oldalán a horvátországi Sopje a pályázat fő kedvezményezettje, azonban a drávasztárai rendezvényeken a horvát partnerek is meghívott vendégek. A pályázat keretében megújult a Drávasztárai Kultúrház is.