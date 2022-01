Koronczi Endre képzőművész Ha a kanálból kifújja a szél a levest című alkotásával bővül Az emlékezés formái tárlat a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed m21 Galériájában január 21-től. A különleges kiállítás kortárs művészeti projektjei az emlékezés formái köré épülnek. Az öt érzékünk mindegyike emlékeket idéz fel bennünk, így láthatók ízőrző ételdesign, illat-, média-, fény- és képzőművészeti alkotások is.

A január 21-től látható, új alkotás készítője Koronczi Endre képzőművész, médiaművész, festő, grafikus, az ikOn.hu alapítója. Évtizedek óta dolgozik a széllel, melyen keresztül a láthatatlant és az anyagtalant igyekszik megérteni és megjeleníteni. Filmkockákon, fotókon, rajzokon, beltéri és kültéri installációkon keresztül, a Ploubuter Park imaginált „lelőhelyein”.

Kurátor: Kovács Andrea. Együttműködő partner: Let it Be! art agency. A bővített kiállítás január 21-től látható március végéig. A kiállítás látogatási rendje eltér az m21 Galéria szokásos nyitvatartásától. Részletek: https://m21.pecsigaleriak.hu/programok/az-emlekezes-formai-2.-resz