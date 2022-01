Baranya Kettős ünnepet tartott az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend. A szerzetesrend védőszentjének és névadójának, Első Remete Szent Pálnak az ünnepén került sor a Boldog Özséb Program keretében megújult pécsi pálos templom és kolostor, illetve a kialakított Pálos Lelki Központ ünnepélyes átadására.

A szombat délután négy órakor kezdődő ünnepi szentmisére megtelt a templom. Volt aki autóval, autóbusszal, vagy gyalog érkezett a Mecsek lábához, hogy az ünnepi szentmisén részt vehessen. A misét Bíró László püspök mutatta be, aki prédikációjában kitért a pálosok múltjára, jelenére, jövőjére. A szentmise keretében az Első Remete Szent Pál ünnepéhez kapcsolódó hagyományos rendi szokás szerint a pálos szerzetesek megújították rendi fogadalmukat.

A szentmise végén a felújított templom-kolostor ünnepélyes átadójának ceremóniája során felszólalt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki beszédében méltatta a pálosokat, akik mindig talpra tudtak állni, a török pusztítás, a kommunista diktatúra idején is. Kitért arra, hogy öt pálos templom újult meg, köztük a pécsi, és hozzátette, hogy természetesen továbbiakban is támogatják majd az egyetlen magyar alapítású rendet, és ha még több pálos szerzetes lesz, akkor a pécsi kolostor is tovább bővülhet, amit a hívek mosolyogva megtapsoltak.

Egy fontos bejelentés is elhangzott, idén Magyarország és a Kárpát-medence 835 településének 1323 egyházi közössége szervezhet táborokat, találkozókat több mint 490 millió forintos kormányzati támogatással.

Félmilliárdból újult meg a templom

A pálos rend 2020-ban emlékezett meg a rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb halálának 750. évfordulójáról. Az erre az évfordulóra kidolgozott és állami támogatásban részesített Boldog Özséb Program keretében az egész magyarországi pálos rendtartományban megújultak a templomok, kolostorok, illetve számos kulturális program valósult meg. A pécsi pálos templom és a kolostorépület felújítását, korszerűsítését, a parkoló újjáépítését a magyar kormány támogatta 544 millió forinttal.