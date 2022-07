Nyáresti dallamok címmel szabadtéri koncertet ad a Bólyi Harmonika Együttes augusztus 19-én a Batthyány téren. A 18 órakor kezdődő előadáson fellép a Grazi Művészeti Egyetem hallgatója, Orgyán Csanád. Másnap, augusztus 20-án is színvonalas programokat tartanak a téren, az ünnepség keretében a városi kitüntetések átadására is sor kerül. A rendezvények miatt forgalomkorlátozás is lesz – a Városi Könyvtár előtti útszakaszt augusztus 19. és 21. között lezárják.