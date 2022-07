– Ha mindent összegzünk, akkor megközelítőleg hatvan helyszínen 650 programból lehet majd válogatni. S bár csökkent a rendezvénysorozat támogatása három okból, a COVID, a háború és a választások miatt – mondja Bérczes László, azért nem csorbul a kínálat.

Az egyedüli következmény az, hogy Beremenden ezúttal nem lesz nagy szimfonikus koncert (de kisebb komolyzenei estek igen), valamint a francia Wombo Orchestrát nem tudták ezúttal meghívni. Viszont tovább erősödnek olyan szálak, amelyek népszerűek lettek a korábbi években. Ilyenek a „csak ide” készített projektek, mint az a Petri György-est, amit Rozs Tamás és Pál András a Katlanra talált ki, aztán országosan is közkedvelt lett, s már rendszeresen látható a Radnóti Színházban. Vagy a Beck Zoli – Szűcs Krisztián féle Csengey Dénes – Cseh Tamás dalok újraértelmezése, azóta ugyancsak országos érdeklődéssel. Idén egy színdarabnak lehet így ugródeszkája, a freeszfe-sek a Beremendi strandra adaptálják Ibsentől A nép ellenségét – ebben a történetben ugyanis egy kisvárosi fürdő kálváriájáról van szó. Sajátos lesz a Katlan a K2 Színháznak is. Ez a független társulat jó néhány ősbemutatót hozott már Nagyharsányba, de most a hattyúdalukra készülnek, a fesztivál után ugyanis feloszlanak.

Különleges esemény az a Töröcsik Mari emlékest is, melyet Bérczes László rendezett a múlt szeptemberben a Nemzeti Színházban, s együtt szerepeltek benne olyan színészek, akik amúgy egymással szóba sem állnak. Így például együtt volt a pódiumon Stohl András, Trill Zsolt, Vidnyánszky Attila és Alföldi Róbert. A műsort két amatőr kamerás rögzítette, s az ebből készült filmet egyszeri alkalommal levetítik a Katlanban.