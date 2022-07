„Színház mindenkinek! – ezzel a mottóval hívta életre az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Színház a Déryné Programot azzal a céllal, hogy a minőségi színházi kultúrát eljuttassa az ország legkisebb településeire is, felkarolva a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket. A Pécsi Harmadik Színháznak is kezdettől fogva fő célkitűzése, hogy teátrumunk minőségi produkcióit országszerte, de különös tekintettel a dél-dunántúli régió településeire, hátrányos helyzetű vidékeire, zsákfalvaiba is rendszeresen elvigyük.E missziót a 2021/2022-es évadban a Déryné Program támogatásával is folytatjuk, miután Kulcskeresők előadásunk bekerült annak Országjáró alprogramjába, így a Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház szervezésében veszünk vele részt az értékes produkciók országos utaztatásában.” – írja honlapján a Pécsi Harmadik Színház.

A Kulcskeresők című remekművet így Szob, Báta, Görcsöny, Barcs, Sármellék és Tamási után Tokajban is színpadra viszik a pécsiek, méghozzá augusztus 29-én 19 órai kezdettel.

Az előadást a Jászai-díjas Vincze János rendezte, és László Csaba, Bacskó Tünde, Tamás Éva, a Jászai-díjas Füsti Molnár Éva, Stenczer Béla, Götz Attila és Bera Márk játéka teszi emlékezetessé.