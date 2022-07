Nos, valójában az idősebb korosztálynak is szólnak nem túl ütős bankrablós meg motoros akciófilmek és szép számmal akadnak felejthető komédiák is. Az is igaz, hogy csak akkor mondanak valamit ezek a sztorik, ha a gyerekeik, vagyis az idáig vezető út is szerepel a bonyodalom kibontakozásában. De azért vannak kivételek.

Ha személy szerint elgondolkodtató nagyfilmet kellene választanom, akkor az az Örömjárgány (Helen Mirren, Donald Sutherland) címűt említeném. Persze ezt is csak felvezetésnek, mert ha igazán ütőset keresünk, akkor sokkal inkább egy sorozat a telitalálat a 70 pluszosok napi gondjainak vidám, de mégis sokrétegűen mély leírására. Ez pedig a Kominsky-módszer, mely Michael Douglas és Alan Arkin kiemelkedő játékával (későbbi évadban ­Kathleen Turner is bekapcsolódik a legidősebb korosztály napi ügyeinek feltárásába).

A sorozat írója az a Chuck Lorre, aki a Két pasi meg egy kicsit alkotta, és a tömör fél­órás részeken fiatal és idős egyformán fetreng a nevetéstől, a szépkorúak pedig arra is rádöbbenhetnek, hogy egyre sokasodó napi titkolnivalójuk nem is annyira személyes, sokkal inkább a generációjuk mindennapi, közösen szőnyeg alá söpört problémája.

Összesen 11 óra intenzív nevetést biztosít a három évad 22 félórás része. Akár egyetlen nap alatt végig lehet nézni, bár szerintem annyira tömény, hogy jobb legalább egy hétre adagolni.