A Pécsi Könnyűzenei Egyesület 2021-ben azzal a céllal alakult, hogy Pécs nagy hagyományokkal rendelkező könnyű­zenei életét újra fellendítse. Az egyesület egyik fő célkitűzése a Pécsi Könnyű­zenei Centrum megvalósítása. Ez ügyben a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal és Péterffy Attila pécsi polgármesterrel is folytak megbeszélést, említette Gálos László, aki hozzátette, hogy ennek eredményeként a tervezett könnyűzenei centrum helyszíne is biztosítva látszik, amihez az egyesület keresi azokat a pénzügyi forrásokat pályázati és egyéb úton, amikből a komplexumot megvalósíthatják. Az előzetes tervek szerint a Pécsi Könnyűzenei Centrumhoz próbatermek, több helyszínes fellépési lehetőség és élőzenei bár is tartozna.

Az élőzenei események mellett az egyesület Pécs zenei hagyományának megőrzésében is tevékenyen részt vesz. Ennek szellemében jelentették meg Sár József 40 év a dobok mögött című könyvét, de a könyvkiadás mellett a múlt emlékeinek bemutatása 2014 óta elérhető „A pécsi könnyű­zene” Face­book-oldalon, ahol több ezer adat, információ, fénykép, videó és hanganyag is megtalálható.