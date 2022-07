Megjelent a városi könyvtár Ez meg az a nagyvilágból kvízsorozat legújabb, júliusi kérdéssora. A téma a nyár közepén nem más, mint Móricz Zsigmond, a kötelező olvasmányként olvasandó Légy jó mindhalálig és egyéb népszerű regény, novella szerzője. A Városi Könyvtár Szentlőrinc Facebook-oldalon közzétett linken online is kitölthető a kérdéssor, illetve a könyvtárban személyesen is. A 19–20. század fordulóján alkotó író életét és műveit is segít áttekinteni az élménydús kvízsorozat e havi fejezete.