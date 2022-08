2022 februárjában Pécsen kutatott Csere Péter, az egykori 1918-as, vitatott tevékenységet folytató hadügyminiszter, pécsi polgármester, Linder Béla kapcsán. Sandra Hübinger lírai prózán, Péntek Orsolya Pécsről szóló regényén dolgozott.

Idén nyáron Pankhuri Sinha indiai költő-író, Augustin Cupșa romániai pszichiáter-író és Halász Margit, budapesti tanár, írónő is Pécsen alkotott.

A vajszlói rezidencia is mozgalmas, 2021 nyarán a Győrben élő és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban oktató Komálovics Zoltán kóstolt bele az ormánsági település mediterrán atmoszférájába. Őt a már Pécsen is megfordult Kürti László, költő, filozófus és tanár követte, aki a környéket is felfedezte. Idén januárban Patak Márta érkezett, akit családi szálak is kötnek Vajszlóhoz, rokonai dohánytermeléssel foglalkoztak a faluban. Juhász Kristóf meseregényt írt a rezidencián, melynek főhősei a Drávához is ellátogatnak. A napokban búcsúzott a településtől a többek között Kossuth-díjas író és filmrendező, aki életrajzi regényének folytatásán dolgozott.

A baranyai helyszínek tehát igen népszerűek, is több vendég is érkezik még idén. Pécsre Rasim Muzaffarli azeri költő és rockzenész, aki az Ember tragédiája mellett, egy kötetnyi Radnóti-verset és a János vitézt is lefordította azerira, majd Vörös István József Attila-díjas és Tareq Samin bangledesi költők. Vajszlón Weber Kristóf alkot augusztusban, októberben Kiss László és Balássy Fanni ír majd.