A hét főbűnt veszik górcső alá a Pécsi Harmadik Színházban

A Pécsi Harmadik Színház eredményes előadásokat adott az elmúlt időszakban a pécsi és baranyai középiskolákban egyaránt. László Csaba a legsikeresebb tantermi darab, a Kai Hensel: Klamm háborúja című monodráma főszereplője most a rendezői széket foglalta el és november 29-én, este 7 órakor be is mutatják az E-tikett című előadását.

A megálmodott legújabb színházi-nevelési programban az iskolai etika- és hittanórák tematikájához nyúltak. A darabban a hét főbűnt veszik górcső alá. Megvizsgálják az emberi vétségeket, viselkedésformákat. Megmutatják, hogy ezektől a kihágásoktól nem kell feltétlen félni, hiszen természetes emberi viselkedéstípusok, de ennek ellenére ezek nem követendő példák, de meglehetnek a pozitív oldalai is.

De a mai, informális világban új szemszögből kell vizsgálnunk ezeket a bűnöket, hogy mindenki, de főleg a középiskolások számára érthető legyen. A tantermi programoknak van egy feldolgozó része is, amelyen beszélgetnek arról, hogy milyen könnyen lehet ezekbe a bűnökbe esni és hogyan lehet belőlük feloldozást nyerni vagy, hogy egyáltalán szükséges-e feloldozás. Szeretnék, hogyha a látottak tovább élnének a nézőkben, főként a gyerekekben, akik egy-egy helyzet során feltudnák idézni a hallottakat. A november 29-ei előadás mellett, a hónapban még egyszer, november 30-án is színpadra állítják a darabot a Pécsi Harmadik Színházban.

