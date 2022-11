A Pécs szívében található Retrováriumnak is nevezett könyvudvar a könyves ínyencségek mellett bakelit lemezeket is kínál, illetve jó idő esetén kulturális és közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Talán most, hogy beköszöntött ez az esős időszak kültéri rendezvényt nem fognak tartani, a de a város könyvtárai tele vannak programokkal, amelyekre érdemes elmenni és még megázni sem fogunk.