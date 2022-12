Utolsó év, elmúlik a nyár, dúdoljuk majd félhangosan, amikor a színpad felé sétálunk, pedig messze nem múlik még el, június lesz ugyanis, amolyan baranyai június, Orfűn, és nem is ez az utolsó év, vagyis nagyon reméljük, hogy nem, sem nekünk, sem nekik, a zenészeknek, és nem, nagyon nem gondolunk arra, hogy a zenekar, ami miatt most itt vagyunk, éppen negyven éve alakult meg. Merthogy nekünk örökké a fiatalságunk marad – ezért is énekeljük majd együtt Lecsóval, hogy az eszme marad csak, az arcok mások, a forradalomból viccet csináltok, ha semmi se szent és semmi se számít, miért hazudnék bármit?