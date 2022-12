Az egész család számára készülnek délelőtt 10 és délután 6 óra között egy kis adventi programkavalkáddal. Lehetőség lesz kézműveskedni öt helyszínen is. Karácsonyi díszeket, ajándékokat alkothatnak a helyszínre látogatók a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola, a PKK Egyedülálló Szülők Klubja és az Öko-kuckó vezetésével. Kitelepül a napon a PKK Kreátor Lego Klub, és társasjátékozásra is lehetőség nyílik kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Sor kerül Kerekítő foglalkozásra is, ahol mondókás játékokkal készülnek a 0-3 éves kisgyermekek részére.