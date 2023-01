Animét vetít a mozi 1 órája

A szalmakalaposok filmben is bizonyítanak

Az anime a második világháború után alakult ki Japánban, és azóta meghódította az egész világot. 1997 óta fut egy sorozat One Piece néven, amely most mozifilmen is bizonyíthat a nagyérdemű előtt. Január 26-án, este fél 8-kor a Cinema City is vetíti a One Piece: Red című alkotást.

Maga az anime története, akkor veszi kezdetét, amikor a világon valaha élt legszabadabb embert, magát a kalózkirályt kivégzik. Még mielőtt azonban végrehajtanák az ítéletet, valaki a tömegből kikiabál és megkérdezi, hogy hol rejtette el legendás kincsét, a One Piece-t. Erre ő így felel: a kincsimet akarjátok? Keressétek meg! Mindet egy helyen hagytam. Ezt követően az emberek, hogy beteljesítsék álmaikat és vágyaikat elindulnak megkeresni a kincset, amellyel kezdetét veszi a kalózok kora. Egy kis faluból, Monkey D. Luffy is útnak indul, miközben megannyi kalandba keveredik egyedül, majd később társaival együtt. A mozifilmben is egy ilyen eseménynek lehetünk szemtanúi. Uta, a világ legnépszerűbb énekesnője élő koncertet ad rajongóinak. Ez az első alkalom, hogy megmutatkozik a nyilvánosság előtt. Mindenki ott lesz a fellépésen, aki számít, lelkes kalózok, haditengerészek és Luffy bandája, a Szalmakalaposok is. A történet azzal a döbbenetes bejelentéssel veszi kezdetét, hogy Uta az egyik főszereplőnek, Shanks-nak a lánya.

Ritka eset, amikor anime kerül levetítésre a mozikba, de most eljött ez a pillanat is. Január 26-ától már élvezhetik is a nézők a kalózok nagyvászonra szánt kalandját. A jegy elővásárlás más már megkezdődött és lassan telt házas lesz a terem, szóval érdemes igyekezni.

