Az ambiciózus rendező, Damien Chazelle hiába bántóan fiatal, már Oscar-díjas, és szállítja nekünk a jobbnál-jobb alkotásokat. Az ő nevéhez köthető a Whiplash és A kaliforniai álom. A Babylon pedig biztosan a piros huzatos székekhez ragasztja a nézőt, aki tátott szájjal nézi azt, ami épp kibontakozik előtte, már ha képes felfogni azt a vad forgatagot, amit lát.

De hol is vagyunk? Hollywoodban, ahol a sztárokat nem alkotják, hanem születnek, és amikor a némafilmes korszak még létezik, de már érződik, hogy valami változóban van. Ekkor ismerjük meg főhőseinket. Nellie Laroy egy vidéki lány, aki talpraesett, gyönyörű és megvan a tehetsége, amit a véletlennek köszönhetően fel is fedeznek, és hamarosan nagy sztárrá válik. Aztán ott a melós, mexikói bevándorló, Manny Torres, aki kezdetben csak ide-oda futkorászik, hogy a nagyok minden kívánságát teljesítse – ha kell, még egy hullát is segít eltüntetni. De rátermettsége és akarata a magasságokba repíti.