A kiállítás másik eleme „Ahol élünk” címmel Rózsafa község írásos és képes emlékeit mutatja be. Megtekinthetők lesznek korábbi helyi térképek, a település arculati kézikönyve, valamint Varga Sándor Rózsafa története című könyve.

– A kötet jelenleg néhány példányban áll rendelkezésünkre, de ha jelentkezik rá igény, szeretnénk újranyomtattatni – árulta el a szervező.

Mint kiderült, 1961-ben egy népdalgyűjtés is zajlott a településen, ezek kottáit, szövegét kivetítőn láthatják a program résztvevői, valamint a hangfelvételeket is hallhatják.

Emellett kulturális műsorra is sor kerül. Zenei megemlékezés során Kölcsey Ferenc Himnuszát, valamint Petőfi Sándor Talpra magyar költeményének megzenésített változatát hallhatják. Varga Zoltán, a Szigetvári Várbaráti Kör elnöke szavalattal, Piros Maja, hetedik osztályos szigetvári tanuló pedig énekléssel járul hozzá a program színvonalához.

A rendezvényen a néptánc is helyet kap, felvételről, illetve a pécsi Khetanipe roma tánccsoport közreműködésének köszönhetően ismerkedhetnek meg az autentikus műfajjal a helyiek.

– Az elmúlt időszakban kevés kulturális programra került sor Rózsafán, és szeretnénk, hogy az itt élők minél jobban megismerjék a magyar kultúra különböző területeit. Augusztus 20-án is ilyen céllal szerveztünk programot, illetve a jövőre nézve is sok további tervvel készülünk – árulta el Konczosné Gál Andrea.

– Szeretném, hogy a roma kultúra nyelvi, művészeti és hagyományokat illető vonatkozásairól is egyre többet halljanak a helyiek – tette hozzá, ugyanis jelentős roma közösség is él Rózsafán.

– Egy helyi lakos jelezte, hogy szeretné, ha helyben is lenne néptáncoktatás, ő akár szívesen mutatna is néhány lépést, így a jövőben szeretnénk erre is lehetőséget teremteni. Azonban fontos az, hogy a gyerekek is érdeklődjenek, szívesen álljanak neki megtanulni a táncokat. Ehhez viszont arra van szükség, hogy először lássák, miről van szó, ezért is tartjuk fontosnak az ilyen bemutatókat – fogalmazott a kulturális szervező.