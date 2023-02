– Eredetileg egy dráma terveivel érkeztem Pécsre, de annyi mindent kínált a város, hogy szinte magától adódott a téma – mondta lapunknak a kaposvári születésű Patak Márta.

Megismerkedett több emléktáblával, s a Hamedli családról is tudomást szerzett. Hamedli Gyula fényképész alakja fogta meg leginkább.

– Az ő életéről kerestem minél több információt a helyi sajtóban, s tanulmányt írtam róla. 1891-ben kapott iparengedélyt Pécsen, ahol fényképészműtermet nyitott, majd a Király utca 21. szám alatti épületben dolgozott. Kiváló szakember volt, Párizsban tanult – számolt be kutatásairól az írónő.

– Néhány évvel később egy ecetgyáros lányát vette feleségül. Két kislányuk született, azonban hat hónaposan mindketten meghaltak. Ezt az önmagában megrázó tragédiát a huszonnyolc esztendős felesége halála követte, aki tüdőbetegségben hunyt el – mesélte Patak Márta.

Az olvasottak a történet emberi, drámai oldala iránt ébresztettek érdeklődést az írónőben.

– Leginkább az foglalkoztat, hogy ezt a rengeteg fájdalmat hogy volt képes emberileg feldolgozni, miként tudott mégis termékenyen, sikeresen dolgozni – fogalmazott.

– Rendkívül aktív személyiség volt, számos jótékonysági ügybe bekapcsolódott, a helyi biciklisklubot fényképezte. Tevékeny volt a Mecsek Egyesületben is, szerettei elvesztése után végrendeletében vagyona felét e szervezetre hagyta.

– Minden magánéleti szomorúság ellenére virágzott a munkássága, a pécsiek mellett szerte az országból érkeztek színművészek, akik jelmezeikben készíttettek magukról portrét. Kaposváron is nyitott műtermet, szintén nagy sikerrel, a helyi intellektuális elit képviselői is nála fotózkodtak – számolt be az azóta a köztudatban a feledés homályába merült fényképész sikereiről Patak Márta.

Hamedli Gyulának sem adatott hosszú élet, negyvenegy évesen bélbetegségben halt meg.

Az írónővel beszélgetve arra a közös megállapításra jutottunk, hogy a helytörténet Pécsen is rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt. A felszín alatt megbúvó kincsek felfedezésére és szélesebb körben való megismertetésére továbbra is szükség van, az egykori, neves pécsi polgárok, mesterek, művészek és tudósok emlékét érdemes lenne hangsúlyosabban menedzselni.