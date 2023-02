Gyungmin Gwon pedig rögtön belopta magát a pécsi közönség szívébe a közismert Figaro belépővel a Sevillai borbélyból. A dél-koreai énekesből végig sugárzott az életkedv, érces hangon de mosolyogva énekelt.

Összességében az elhangzott bel canto művek nem az operairodalom legismertebb gyöngyszemei voltak, de miután a bel canto lényege a dallamvezetés, igen kellemes fülbemászó áriákat kapott a közönség, s láthatóan hamar elfeledte mindenki, hogy egyharmaddal rövidebb lett a műsor, mely így is két órán át tartott. No és volt még egy közönségbarát elem a hangversenyen. Az olaszul elénekelt Rossini, Donizetti és Bellini áriáknak kivetítve angolul és magyarul is elolvasható volt a szövege.

Ilyen összeállítással könnyen lehet új híveket szerezni a komolyzenének. Azonban nem könnyű és nem olcsó mulatság ekkora világasztárokat Pécsre hozni. Most sikerült, a MüPA a Pannon Filharmonikusok és a ZSÖK együttműködésének köszönhetően. De az út jó és láthatóan járható is, hiszen nem ez már az első ilyen kooperációs koncert.